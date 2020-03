news

2 mars 2020 : Conférence autour d’Andrea Riccardi et de son livre Le Professeur et le Patriarche

à 20h00 au Collège des Bernardins

Le Professeur et le Patriarche

Lundi 2 mars 2020 à 20h00



Au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 75005 Paris



Jean-François Colosimo et Andrea Riccardi échangeront à l’occasion de la publication de cet ouvrage retraçant la rencontre, en 1968, entre le professeur Olivier Clément et le patriarche Athénagoras (lire la présentation du livre sur le site des éditions du Cerf).



Entrée gratuite : s’inscrire ici