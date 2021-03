news

Une délégation de Sant'Egidio à Najaf à l’occasion de la visite du Pape François à Ali al Sistani

Une délégation de la Communauté de Sant'Egidio était présente à Najaf, à l’occasion de la rencontre entre le Pape François et l’ayatollah Al Sistani, à l’invitation de la Fondation Al Khoei, l'organisation chiite irakienne avec laquelle la Communauté entretient depuis longtemps une relation de collaboration pour la promotion du dialogue et de la paix.

La délégation a eu l’occasion de recueillir l’enthousiasme et la reconnaissance de la communauté chiite concernant la visite du Pape François à un lieu symbolique du pays, et en particulier à l’ancien séminaire chiite de la ville et à son guide en la présence d’Al Sistani, représentant de la tradition chiite orthodoxe qui prêche la tolérance et la séparation de la politique. Cette reconnaissance fut étendue aussi à la Communauté qui depuis des années a maintenu ouvert un canal d’amitié et de dialogue.