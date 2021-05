news

Mémoire du frère Christian de Chergé et des moins de Tibhirine. Méditation à partir du Psaume 22 (21)

Frère Christian de Chergé était prieur du monastère trappiste de Notre Dame de l'Atlas, à Tibhirine, en Algérie ; il a été enlevé et tué par des terroristes du Groupe islamique armé, avec six de ses confrères, le 21 mai 1996. Le monastère de Tibhirine était un lieu de prière, de dialogue et de rencontre, bien connu et apprécié par la population musulmane algérienne. Malgré l'aggravation de la crise et la multiplication des attentats, les frères avaient décidé de ne pas abandonner le monastère et de partager les dangers et les souffrances avec l'Algérie et avec leurs amis musulmans.

Sur la photo, une lettre du frère Christian de Chergé, conservée dans la basilique de Saint-Barthélemy sur l'île Tibérine.

Méditation de Don Marco Gnavi sur le Psaume 22 (21)

