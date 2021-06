news

Tu fais quoi cet été ? La Summer School: une proposition des Jeunes pour la Paix à l'attention des enfants, afin de répondre à la crise éducative

Une année scolaire se termine, marquée par des fermetures et par la difficulté, pour de nombreux enfants, de suivre un enseignement à distance.

Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'été, et afin de lutter contre le décrochage scolaire, d'aider les enfants à rattraper les matières où ils ont le plus de lacunes et de promouvoir une vie sociale indispensable, les Jeunes pour la Paix, vont lancer l'École de l'été, des centres de loisir en journée où les enfants peuvent apprendre, s'amuser et grandir ensemble. Une réponse concrète à la pauvreté éducative.

Pour promouvoir cette initiative, les JxP ont lancé une campagne sur leur page Facebook, dans laquelle ils invitent tout jeune âgé de 16 à 25 ans à les rejoindre pour participer à cette initiative qui se déroulera dans de nombreuses villes italiennes.

Les centres d'été seront organisés en garantissant les règles d'hygiène et de distanciation dans les différents espaces utilisés, en plein air ou dans des environnements correctement ventilés.