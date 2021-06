news

Journée de l'enfant africain : la lutte contre la malnutrition infantile dans les centres nutritionnels du programme DREAM

Le 16 juin est la Journée de l'enfant africain ! Sur son site www.dream-health.org, le programme DREAM de Sant'Egidio souligne l'importance de la lutte contre la malnutrition infantile, un engagement prioritaire pour garantir le droit à la santé des enfants.

Afin de répondre aux besoins nutritionnels des enfants, DREAM a créé des centres nutritionnels spéciaux qui s'adressent aux catégories de la population les plus vulnérables et garantissent l'accès à une alimentation de qualité, sûre, nutritive et suffisante.

Pour en savoir plus, lisez l'article complet (IT) sur le site du programme DREAM.