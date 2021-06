news

Envie d'école, et même de #summerschool ! L'été de l'Ecole de la Paix de Sant'Egidio a commencé en Italie

Que sont les Ecoles de la Paix ? Comment fonctionnent-elles ?

L'été commence et les jeunes de la Communauté de Sant'Egidio lancent la Summer School pour les enfants. Il y a une envie d'école, de la part des petits, qui rattrappent leur retard scolaire avec l'aide des jeunes, qui s'offrent très volontiers car eux aussi ont vécu l'enseignement à distance. A travers les photos nous visitons l'un des centres où se tient l'Ecole de la Paix de Rome cet été, dans le respect des mesures sanitaires.

Mais que sont les Summer School de Sant'Egidio ?

Ce sont des centres d'enseignement gratuits, organisés par Sant'Egidio dans toutes les villes où la Communauté est présente. Ils sont pensés pour aider les enfants les plus fragiles, qui pendant la pandémie ont accumulé du retard scolaire et se sont éloignés de l'école. C'est donc une manière de lutter contre l'abandon scolaire en partant des lieux où la pauvreté éducative est la plus forte. Les Summer School ont lieu pendant l'été et en septembre, avant que l'école ne recommence, pour donner suite à la proposition de la Communauté de réduire au minimum l'interruption de l'enseignement et de soutenir l'engagement des professeurs (cette année, la proposition a été accueillie également par le ministère de l'Education nationale).

Des semaines pleines d'activités comme les cours de musique, de cuisine, de peinture et de théâtre, mais surtout pleines d'amitié, exprimant ainsi l'engagement de la Communauté dans la lutte contre le phénomène de l'abandon scolaire, affectant déjà les collèges mais aggravé par la pandémie.

Comment sont-elles organisées ?

Les activités - diurnes - se déroulent grâce à l'aide de volontaires, d'ordinaire très jeunes: des lycéens et des étudiants. Outre le rattrapage scolaire sont organisés des ateliers artistiques et musicaux pour promouvoir la sociabilité nécessaire aux enfants. Pour les jeunes des collèges sont prévus des "Summer Course": des journées alternant études et activités didactiques sur les thèmes de l'écologie humaine, de la solidarité et de l'amitié avec qui est seul (personnes âgées, sans domicile).

Où se tiennent-elles ?

Elles se tiennent dans les quartiers où la pauvreté éducative est la plus aiguë, et où sont déjà actives les Ecoles de la Paix, dans les lieux les plus variés: établissements scolaires publics ou privés mettant à disposition des espaces, sièges des Ecoles de la Paix et tant d'autres, selon la créativité des Communautés locales.

Comment sont-elles financées ?

Les Summer School sont complètement gratuites et confiées à l'initiative de volontaires. Leur coût est donc très modeste. Quant aux activités, goûters et location des lieux, les Communautés de chaque ville les financent avec des projets ad hoc, et en activant un réseau de solidarité à travers des contributions et des collectes de fonds, dans les écoles et sur les réseaux sociaux.