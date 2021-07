news

Reportage : au Niassa, la Communauté de Sant'Egidio continue à distribuer des aides aux déplacés de Cabo Delgado

La Communauté de Sant'Egidio travaille actuellement dans le nord du Mozambique aux côtés des personnes déplacées de Cabo Delgado, qui ont fui à cause de la violence du terrorisme djihadiste qui frappe cette partie du pays depuis plusieurs années.

Riz, huile, haricots, sel, sucre et savon : voilà ce dont bénéficieront plus de 40 familles déplacées qui se trouvent actuellement dans le centre de relocalisation de Sanjala, dans la province de Niassa.

"Notre aide ne résout pas toutes vos difficultés mais au moins pendant quelques jours vous aurez un repas différent. Et nous voulons rappeler aux familles qui sont ici, dans le centre, de ne jamais oublier d'utiliser des masques quand elles sortent et quand elles reçoivent une visite, et de rester distanciées." Les bénéficiaires du centre sont très satisfaits de l'aide apportée et remercient la Communauté de Sant'Egidio. "Je vous remercie pour votre aide et revenez quand vous le pourrez".... "C'est la deuxième fois qu'ils viennent, cela signifie qu'ils n'oublient pas mais se souviennent de nous".