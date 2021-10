news

"Repartir ensemble", tel est le titre évocateur de l'assemblée d'ouverture de la Rencontre "Peuples frères, Terre d'avenir". Quelques premières informations

"Repartir ensemble", tel est le titre évocateur de l'assemblée d'ouverture de la Rencontre internationale "Peuples frères, Terre d'avenir" qui s'ouvre demain, mercredi 6 octobre à 17h au Centre des Congrès La Nuvola.

Des hommes et des femmes de différentes confessions et cultures seront à Rome pour chercher un chemin de paix pour notre monde qui, grâce à la campagne de vaccination, est en passe de sortir de la pandémie.

L'année dernière, la rencontre Dialogue et Paix de Sant'Egidio avait pour thème "Personne ne se sauve tout seul". Cette année, des chercheurs de paix de différentes confessions et cultures tentent de mettre en pratique cette prise de conscience et cherchent le moyen de "repartir ensemble".

Le discours d'ouverture sera prononcé par Marco Impagliazzo, président de Sant'Egidio. Avec lui dialogueront de grands leaders chrétiens, tels que le patriarche œcuménique de Constantinople Bartholomée Ier et l'archevêque de Canterbury, Justin Welby ; pour le judaïsme, le président de la Conférence des rabbins européens, Pinchas Goldschmidt, et des représentants musulmans : Mohamed Al-Duwaini, Sheykh adjoint du Grand Imam d'Al-Azhar et Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la Tolérance et de la Coexistence des Emirats Arabes Unis ; Luciana Lamorgese, ministre de l'Intérieur de la République italienne.

L'événement pourra également être suivi en ligne. Il est diffusé en streaming multilingue (en plus de l'italien, de l'anglais, du français, de l'espagnol, du portugais et de l'allemand).