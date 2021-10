news

Respect des minorités ethniques et religieuses pour l'avenir de l'Irak. Une délégation du Kurdistan irakien avec Sant'Egidio à Rome et à Bruxelles

Depuis 2005, le gouvernement irakien reconnaît l'autonomie de la région du Kurdistan, avec Erbil comme capitale et dotée d'un parlement local. Après le drame de la guerre contre l'Etat islamique qui a dévasté une grande partie du territoire, le Kurdistan est engagé dans la reconstruction. La récente visite du pape François dans la région a renforcé la détermination à construire une société plus inclusive qui protège les droits de toutes les composantes ethniques et religieuses, un point qui sera approfondi dans la rédaction de la future constitution régionale.

C'est dans ce cadre qu'une délégation de parlementaires du Kurdistan irakien a rendu visite à la Communauté de Sant'Egidio à Rome et à Bruxelles, pour des discussions sur la situation dans la région et en particulier sur la coexistence entre les différents groupes ethniques et religieux, une question qui sera abordée dans le prochain projet de constitution de la région autonome du Kurdistan.

Les délégués ont discuté avec la Communauté de Sant'Egidio de la protection des droits de tous les citoyens ainsi que des différentes traditions culturelles et religieuses de la région. Une attention particulière a été accordée au thème du dialogue interreligieux, qui est essentiel à la coexistence pacifique dans la région.

La délégation du Kurdistan a également rencontré des représentants du Saint-Siège et du ministère italien des Affaires étrangères.

Des réunions ont également eu lieu en Belgique avec des représentants du Parlement wallon, du ministère belge des Affaires étrangères et de l'Union européenne.