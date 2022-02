news

Conakry: rencontre entre le premier ministre guinéen Mohamed Beavogui et la Communauté de Sant'Egidio

Une rencontre très cordiale dans un esprit de grande collaboration a eu lieu mercredi 2 février à Conakry entre une délégation de la Communauté de Sant'Egidio et le Premier ministre Mohamed Beavogui.

Une longue relation d'amitié existe depuis les années 1990 entre Sant'Egidio et la Guinée, qui s'est développée sous la forme d'une collaboration sur les thèmes de la paix et de la réconciliation, et s'est consolidée avec le lancement du programme DREAM en 2007.

Le Premier ministre a souligné l'importance de la présence de la Communauté dans le pays et a proposé plusieurs domaines de coopération concrète pour les mois à venir, impliquant également certains ministères de son gouvernement.