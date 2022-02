news

Les vœux et la bénédiction du Patriarche œcuménique Bartholomée I, à l’occasion de l’anniversaire de la Communauté

A l’occasion de l'anniversaire de la Communauté, le patriarche œcuménique Bartholomée I a envoyé une lettre à Marco Impagliazzo, exprimant ses sentiments de fraternité en souvenir de sa participation à la Rencontre de prière pour la paix « Peuples frères, Terre d’avenir », qui s’est tenue à Rome au mois d’octobre de l’année passée, ainsi que sa reconnaissance pour l’accueil de réfugiés venant des camps de prisonniers en Lybie. Dans sa lettre le patriarche envoie sa bénédiction à toute la Communauté.

Texte intégral

Au cher Professeur Marco Impagliazzo, Président de la Communauté de Sant'Egidio, qui nous est si chère dans le Seigneur : que vous soit accordées la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Et c’est avec des sentiments authentiques de joie fraternelle que nous vous adressons cette missive patriarcale, ayant reçu votre lettre du 22 décembre 2021.

Quant à nous, de notre côté, nous nous hâtons d’exprimer notre reconnaissance pour les immenses efforts déployés par votre Communauté pour la défense du peuple de Dieu et de la Création, ainsi que pour l'affection et l'hospitalité que vous avez témoignée envers notre modeste personne lors de la réjouissante et nécessaire occasion de la 35 ème Rencontre internationale pour la paix, « Peuples frères, Terre d’avenir »

En outre, nous avons été ravis et, en effet, très encouragés en apprenant vos efforts inspirés et inestimables concernant l’aide apportée à 93 de nos frères et sœurs spirituels qui étaient emprisonnés en Lybie, en leur assurant un refuge à Rome.

Nous recommandons vos œuvres bonnes et offrons de bon cœur nos prières à notre Rédempteur, assurés qu’Il sera toujours la source de votre force, de votre sagesse et de votre courage dans tout ce que vous faites, parce que « Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, pour que, disposant toujours et en tout du nécessaire, vous ayez encore du superflu pour toute œuvre bonne ».(2 Cor. 9,8)

Avec ces pensées, nous vous souhaitons de tout cœur de pouvoir continuer agréablement votre ministère pendant la nouvelle année, vous accordant notre bénédiction patriarcale à vous-mêmes et à votre précieuse Communauté, et nous invoquons sur elle la miséricorde éternelle et abondante de notre Dieu céleste.

Unis dans la prière

Bartholomée I