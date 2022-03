news

Casamance: mettre un terme aux combats et reprendre les négociations

Communiqué de presse

La Communauté de Sant'Egidio, engagée depuis des années dans un travail de médiation pour la paix entre le gouvernement du Sénégal et le Mouvement des forces démocratiques de Casamance, exprime sa profonde préoccupation quant au conflit armé qui se déroule actuellement dans le nord de la Casamance.

Après les affrontements qui ont eu lieu le 24 janvier entre des soldats sénégalais appartenant à la Mission régionale ouest-africaine ECOMIG et des éléments du MFDC de Salif Sadio, Sant'Egidio est intervenu pour faire cesser les incidents et limiter leurs conséquences, réussissant à obtenir la restitution des corps des soldats sénégalais tombés et la libération des sept soldats sénégalais faits prisonniers par le MFDC.

Sant'Egidio demande la fin des opérations militaires actuelles de l'armée sénégalaise afin de sauvegarder la stabilité de la zone concernée et de maintenir ouverte la voie du dialogue. La Communauté réitère également sa pleine disponibilité à poursuivre le processus de négociation, convaincue que seule une négociation raisonnable permettra une paix définitive en Casamance.