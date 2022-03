news

A Kiev, Sant'Egidio continue de soutenir les plus pauvres. Les distributions de nourriture dans le quartier de Troeshina

A Kiev, au milieu des dangers de la guerre, les membres de Sant'Egidio restés dans la ville continuent, dans les moments de relative tranquillité entre le couvre-feu et les raids aériens, à aider les plus pauvres et les sans-abri, avec la préparation et la distribution de repas et de boissons chaudes, qui sont apportés dans les périphéries à ceux qui en ont le plus besoin. Dans le quartier de Troeshina, à la périphérie de la capitale, des repas sont distribués presque tous les jours aux personnes dans le besoin.

Certaines personnes âgées, qui ne peuvent pas quitter leur domicile, se font livrer leurs repas par la fenêtre, ainsi que de précieux médicaments : beaucoup ne sont plus disponibles dans les pharmacies, lorsqu'elles sont ouvertes. Après un voyage périlleux, un chargement de médicaments est enfin arrivé de Lviv.