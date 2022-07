news

La réponse de Sant'Egidio à la guerre en Ukraine: plus de solidarité! Ouverture d'un nouveau centre d'accueil à Lviv

Un reportage vidéo sur le travail de la Communauté de Sant'Egidio à Lviv. Le centre est ouvert trois fois par semaine, et reçoit 50 à 60 familles par jour, de toute l'Ukraine, et surtout des zones occupées. Des personnes qui ont perdu leur maison et vivent dans des centres d'hébergement de réfugiés, dans des écoles, dans des logements de fortune. La pauvreté augmente, car avec la guerre, l'économie s'est effondrée.



Le premier centre de distribution d'aide a été ouvert à Ivano-Frankivs'k au début de la guerre. Il accueille actuellement 3 000 personnes par mois et constitue un centre logistique pour l'aide qui arrive d'autres pays et est distribuée dans toute l'Ukraine.



Ces dernières semaines, cependant, l'aide internationale a diminué. C'est pourquoi Sant'Egidio a décidé d'ouvrir un deuxième centre pour la distribution de colis alimentaires, de vêtements et de produits de première nécessité.