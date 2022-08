news

Au milieu de l'été, à New York, le pique-nique traditionnel de Sant'Egidio avec les enfants de l'Ecole de la paix et les pauvres de la rue

À New York, c'est dans le cadre évocateur de Central Park, qu'a eu lieu le traditionnel pique-nique de l'été organisé par la Communauté de Sant'Egidio.

Les enfants de l'Ecole de la paix se sont retrouvés dans le célèbre parc new yorkais, où à travers les chants et les jeux, ils ont rencontré des amis sans abri, anciens et nouveaux, et beaucoup d'autres qui sont venus aider et créer une belle journée d'amitié et de paix.

Une pause chaque année nécessaire, et toujours attendue depuis longtemps, en raison de la vie fatigante et trépidante de New York.