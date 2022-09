news

Construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés: une ressource d'humanité et de solidarité

La Communauté de Sant'Egidio célèbre le 25 septembre la 108e Journée mondiale du Migrant et du Réfugié, se joignant aux paroles du Pape François qui nous invite à construire l'avenir "avec" ceux qui sont contraints de quitter leur terre. Il nous semble, en effet, non seulement opportun mais décisif d'écarter la tentation d'un avenir de nos sociétés, au Nord du monde, "sans" ou même "contre" ceux qui ont longtemps représenté une part ostensible de notre population et du monde du travail. Nous devons nous attaquer à l'immigration, en débarrassant le terrain de toute impression ou raisonnement superficiel, de toute instrumentalisation facile.

Pour l'occasion, Sant'Egidio a publié une vidéo avec les témoignages de ceux qui construisent cet avenir avec nous.

Nous rappelons également combien il est nécessaire, avant tout, de venir en aide à ceux qui risquent leur vie dans des voyages de désespoir en Méditerranée, de plus en plus longs et douloureux, comme l'a démontré la récente mort tragique de 81 réfugiés partis du Liban dans des barques et qui ont fait naufrage au large de la Syrie. Mais nous devons ensuite avoir la capacité d'accueillir et d'intégrer. Les couloirs humanitaires - qui ont réussi à amener plus de 7000 réfugiés en Europe - sont en ce sens un modèle à suivre car ils permettent aux personnes et aux familles de faire connaissance avec des personnes et des familles qui ont été témoins de guerres et de violences, en les aidant à s'intégrer en étant membres à part entière de notre société.

Pour "construire l'avenir", plusieurs interventions sont nécessaires pour faciliter l'entrée des migrants à des fins de travail, dont l'Italie, en pleine crise démographique, a grandement besoin : l'augmentation des quotas annuels, l'introduction du parrainage (une personne ou une association qui peut se porter garante de l'insertion dans le monde du travail), la facilitation du regroupement familial et une relocalisation plus généreuse des réfugiés par les pays européens.

La journée mondiale est célébrée le 25 septembre avec de nombreux migrants et réfugiés. Les rendez-vous, à Rome, sont à la mensa de Via Dandolo 10, à partir de midi, pour un "déjeuner de l'amitié" spécial et à l'école de langue et de culture italienne de Piazza di Santa Maria in Trastevere 23, où les inscriptions pour la nouvelle année scolaire sont ouvertes le matin.