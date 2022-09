news

Parution de "L'Eglise brûle. Crise et avenir du christianisme" par Andrea Riccardi

aux Editions du Cerf

Actuellement, la situation de l'Église est très difficile. S'agit-il d'une crise parmi les nombreuses crises qu'a déjà connues le christianisme ou d'un déclin définitif ? Cette question préoccupe même ceux qui regardent le christianisme de l'extérieur. Mais la crise ne signifie pas nécessairement la fin. Elle peut être l'occasion de s'ouvrir à l'avenir, sachant que le grand risque est de se contenter de survivre, en regrettant un passé qui était meilleur. La solution est de vivre dans la crise. L'Église est aujourd'hui appelée à une condition de lutte, cette fois non pas contre des ennemis extérieurs mais contre l'indifférence et le discrédit.

"Dans la nuit du 15 au 16 avril 2019, la cathédrale Notre-Dame de Paris a été ravagée par les flammes." Cet incendie - par lequel s'ouvre le livre - a dévasté un centre historique de la chrétienté européenne et a également représenté symboliquement la situation de crise dans laquelle se trouve l'Église depuis de nombreuses années. En France comme en Italie, en Europe et ailleurs dans le monde, on assiste à une réduction continue de la pratique religieuse, à un déclin des vocations, à une diminution de l'incidence de la présence catholique dans la vie publique. Une situation de vide qui - comme l'affirme Riccardi - nous concerne tous et que ce livre documente à travers des chiffres et des événements mais aussi à travers les positions prises par les protagonistes du débat au sein de l'Église, des papes aux évêques, des théologiens aux animateurs des principaux mouvements religieux. Par un grand historien de l'Église et du monde religieux, acteur majeur de la vie publique italienne, une impressionnante radiographie de la crise du monde chrétien et une analyse du débat et des différentes idées pour en sortir.

Entretiens avec Andrea Riccardi

