Le coup d'envoi du "Cri de la paix" sera donné dimanche après-midi à Rome.

Ouverture le 23 octobre de la rencontre internationale de l'"Esprit d'Assise" avec Sergio Mattarella, Emmanuel Macron, Matteo Zuppi et Andrea Riccardi.

Demain après-midi s'ouvrira la rencontre internationale "Le cri de la paix - Religions et culture en dialogue", promue par la Communauté de Sant'Egidio, à laquelle participeront pendant trois jours à Rome les grandes religions du monde ainsi que des représentants du monde de la culture et des institutions, provenant de plus de 40 pays.

Le 23 octobre, à partir de 17 heures, le centre des congrès "La Nuvola" accueillera l'assemblée inaugurale, à laquelle participeront le chef de l'État Sergio Mattarella, le président français Emmanuel Macron, le fondateur de Sant'Egidio Andrea Riccardi et le président de la Conférence épiscopale italienne, le cardinal Matteo Zuppi, ainsi que le grand rabbin de France Haïm Korsia et le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, Abdul Karim Al-Issa. Le témoignage de l'Ukrainienne Olga Makar sera également entendu.

De nombreuses personnalités s'exprimeront dans les 14 forums prévus tout au long de la journée du 24 octobre et le matin du 25, toujours à la Nuvola, avant de rejoindre le pape François l'après-midi du même jour dans la prière pour la paix des religions au Colisée.

De nombreuses inscriptions ont été reçues de divers pays européens pour une participation en personne et des milliers de ceux qui suivront en ligne depuis tous les continents. Les événements seront retransmis en direct sur le site web de la Communauté de Sant'Egidio, accompagnés de retransmissions en direct de certaines chaînes de télévision pour l'inauguration et la cérémonie finale.

Rencontres internationales pour la paix 2022