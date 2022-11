news

Au Mexique tourmenté par la violence arrive "Le Cri de la Paix"

"Le cri de la Paix" est arrivé dans la grande mégapole de Mexico, à un moment marqué par la violence dans le pays et de nombreuses guerres dans le monde, accueillant les espoirs de paix de divers peuples et cultures. Le dimanche 30 octobre,est arrivé dans la grande mégapole de Mexico, à un moment marqué par la violence dans le pays et de nombreuses guerres dans le monde, accueillant les espoirs de paix de divers peuples et cultures.

La Communauté de Sant'Egidio a organisé une journée entière de rencontres, de conférences et de prières, à laquelle ont participé des évêques et des pasteurs des Églises Catholique, Luthérienne et Évangélique, des représentants de la Communauté juive et de la Communauté musulmane, le directeur du HCR pour le Mexique et de nombreux délégués et témoins de la société civile.

La rencontre, ouverte par un discours du Cardinal Carlos Aguiar Retes, archevêque de Mexico, qui a pu analyser les défis de l'époque actuelle adressés à tous à travers trois forums :

1. Migrations : solidarité, miséricorde, humanité.

2. Prendre soin de la "maison commune" : les raisons d'espérer

3. Prière : invoquer le don de la paix en temps de crise