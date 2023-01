news

Paix sur toutes les terres! Au début de l'année nouvelle, les paroles du pape François, adressées à la Communauté de Sant'Egidio sont un encouragement à poursuivre le travail pour la paix

C'est avec affection qu'aujourd'hui, le Pape François, à la fin de l'Angélus, s'est adressé à la Communauté réunie sur la Place Saint-Pierre de Rome avec des pancartes et des banderoles rappelant les pays du monde marqués par des guerres et des conflits, à commencer par l'Ukraine.

"Je salue et je remercie, a dit François, les nombreux amis de la Communauté de Sant'Egidio, venus cette année encore témoigner de leur engagement pour la paix sur toutes les terres, ici et dans de nombreuses villes du monde. Merci chers frères et sœurs de Sant'Egidio".

Une chaleureuse salve d'applaudissements a accueilli les paroles du Pape, en signe de remerciement pour cet encouragement et pour réaffirmer notre engagement à continuer à tracer des chemins de paix partout où ils sont nécessaires.

