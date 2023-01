news

Investir dans l'humain, faire de l'éducation une priorité. C'est aujourd'hui la Journée Internationale de l'Education 2023

"Investir dans l'humain, faire de l'éducation une priorité" est le thème de la cinquième édition de la Journée internationale de l'éducation instaurée par les Nations unies, qui est célébrée aujourd'hui dans le monde entier.

Éduquer à la paix et à la solidarité a toujours été l'objectif de la Communauté de Sant'Egidio aux quatre coins du monde. C'est pourquoi nous adressons aujourd'hui nos salutations à ceux qui, tout au long de l'année, enseignent et investissent leur énergie dans les personnes.

L'éducation répond au grand désir des enfants d'apprendre, à une "faim d'école", souvent refusée en raison de l'exclusion, de la pauvreté, de la violence urbaine, des mafias, de la guerre. C'est pourquoi Sant'Egidio a créé des Ecoles de la paix dans de nombreux endroits du monde, des lieux alternatifs à l'abandon et à l'"école de la violence". Des lieux où il est possible pour chacun de grandir à l'école de l'amitié, dans un climat d'inclusion et de solidarité. Comme par exemple dans le camp de réfugiés de Nyumanzi, dans le nord de l'Ouganda, où se trouve depuis longtemps une école accueillant plus de 1 000 enfants ayant fui le Soudan du Sud. Une école, non plus sous des arbres ou sous des tentes, mais dans douze salles de classe en briques qui, avec une bibliothèque, des cuisines, un entrepôt, un terrain de sport, un puits d'eau potable et différents services, constituant une structure où tout le monde peut étudier ensemble, sans distinction de nationalité ou d'ethnie.

Nous saluons également aujourd'hui les élèves de tous âges et de toutes origines, ainsi que leurs enseignants, dans les écoles de langues et de culture, lieux de véritable intégration, où se construit un monde sans murs.