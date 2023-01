news

"Le vrai croyant a le courage de la paix." La conférence interreligieuse pour la paix a décerné une distinction à Andrea Riccardi pour son engagement en faveur du dialogue entre les religions

Une conférence interreligieuse pour le dialogue et la paix s'est tenue à Islamabad à l'initiative de Maulana Abdul Kabir Azad, Imam de Lahore. Environ 300 personnes, représentants des différentes communautés religieuses du pays, ont participé et écouté les discours d'Andrea Riccardi et du Président de la République islamique du Pakistan, Arif Alvi.

"Le Pakistan veut la paix, il répudie toute violence", a déclaré Maulana, rappelant le chemin de dialogue et d'amitié qui s'est développé dans les Rencontres de Prière pour la Paix organisées par Sant'Egidio, auxquelles il participe depuis quelques années. Cette participation a renforcé en lui la conviction que, dans un monde interconnecté, la force des religions pour la paix est décisive, et son engagement à ce que le Pakistan prenne une part active à ce mouvement international de dialogue.

Dans son discours, Andrea Riccardi a souligné l'importance de la collaboration entre les différentes confessions religieuses dans le monde, non seulement au niveau de la législation, mais aussi dans la vie quotidienne des peuples : "Nos rencontres de prière, d'amitié, de dialogue sont un défi à la haine et à la guerre. Un mouvement qui a fait tomber les murs et s'est uni dans le dialogue. Au fil des ans, la conviction a mûri que la paix est toujours possible ! Les religions sont parfois comme un carburant répandu sur le feu de la violence. Elles sont alors incendiaires, car infidèles à la culture religieuse de leur histoire. Mais les religions peuvent être l'eau qui éteint le feu de la guerre et de la haine. Notre histoire, chers amis, montre que tout vrai croyant doit avoir le courage de la paix."

À son tour, le président Alvi a souligné l'importance de ce processus de rassemblement des religions pour éteindre le feu de la violence, qui a produit tant de douleur à travers l'histoire. "Les peuples apprennent de ce qu'ils voient et l'amitié entre les chefs religieux leur apprend à vivre ensemble", a-t-il déclaré, appelant à exercer l'art du dialogue dans la vie civile du pays.

Cette conférence, non seulement par les thèmes abordés, mais aussi par l'autorité des intervenants et la participation des différentes communautés religieuses (parmi les catholiques : les pères dominicains, l'évêque d'Islamabad, le nonce, mais aussi certaines communautés de moniales) marque un pas décisif dans la cohabitation entre les religions au Pakistan. Malgré la persistance de tensions, on constate une nette amélioration des relations entre les différentes communautés religieuses, signe que le travail de dialogue effectué ces dernières années imprègne durablement la vie sociale pakistanaise.

À la fin de la conférence, le Président de la République a remis à Andrea Riccardi un prix pour son engagement en faveur de la paix et du dialogue, exprimant l'espoir que la collaboration entre Sant'Egidio et le Pakistan se poursuive.

