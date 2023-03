Audience du pape François, samedi 18 mars, au sujet des couloirs humanitaires. Comment suivre l'événement en ligne

Le samedi 18 mars, le pape François recevra en audience les réfugiés arrivés par les couloirs humanitaires, ainsi que les familles, les groupes et les associations qui prennent en charge leur accueil et leur intégration en Italie et en France.

Il est également possible de se connecter à cet événement à distance via des retransmissions web et télévisées.

A 11h30 - retransmission en direct sur le site www.santegidio.org et sur les réseaux sociaux de la Communauté de Sant'Egidio YOUTUBE et FACEBOOK.

Diffusion en direct en 5 langues également sur Radio Vatican :

https://www.vaticannews.va/fr.html