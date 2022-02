news

Sosteniamo i civili rimasti in Ucraina e in fuga dalla guerra con aiuti di emergenza e alloggi. COME AIUTARE

Abbiamo negli occhi le immagini di chi subisce la guerra in Ucraina e di chi fugge. Hanno bisogno di tutto: dal caricatore del cellulare, a una coperta, al latte per i bambini, fino a una casa dove rifugiarsi con la propria famiglia. Abbiamo lanciato un appello per il cessate il fuoco. Ma c'è bisogno di aiuti urgente.

Sant'Egidio da anni sostiene a distanza una rete di case famiglia a Kiev, che oggi sono in pericolo. La Comunità di Kiev, nonostante le difficoltà del momento, si è attivata per proteggerli, ma hanno bisono di sostegno.

Ma anche nei paesi limitrofi, dove giungono i profughi, Sant'Egidio ha attivato una rete di aiuti. Alla stazione Warszawa Zachodnia, dove sono arrivati i primi convogli di rifugiati dalla frontiera, un presidio di Giovani per la Pace offre loro kit di alimentari e generi di prima necessità. Inoltre un appello lanciato sui social per cercare case e stanze a Varsavia e in altre città, ed accogliere così gli ucraini in fuga dalla guerra, ha ricevuto in poche ore decine di offerte.

DONA ONLINE



Oppure su FACEBOOK

Si può anche fare una donazione con un bonifico alla Comunità di Sant’Egidio

IBAN: IT 67 D 07601 03200 000000807040

intestato a Comunità di S. Egidio ACAP Onlus

Causale "Aiuti all'Ucraina"

PER SOSTENERE I BAMBINI ADOTTATI A DISTANZA A KIEV

Conto N°61176038 intestato a:

Comunità di Sant’Egidio - Acap Onlus - Adozioni a Distanza

Piazza Sant’Egidio 3/a 00153 Roma

IBAN: IT26K0760103200000061176038

Causale: adozioni a distanza ucraina