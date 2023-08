Marco Impagliazzo a Global Friendship: Amicizia, Parola di Dio, Poveri, per percorrere una via di liberazione da guerre e ingiustizie

L'assemblea dei Giovani per la Pace all'incontro Global Friendship a Padova - domani la conclusione con il peace flash mob in Piazza San Marco - appuntamento nel 2024 a Berlino.

"Siamo a Padova e Venezia, due città ricche di storia e bellezza, modellate da secoli di cultura e fede, che hanno fatto dell'apertura all'altro la loro forza". Così Marco Impagliazzo ha aperto l'assemblea plenaria alla Fiera di Padova intitolata "Tutto può cambiare". Il presidente della Comunità di Sant'Egidio ha invitato i 1000 giovani europei a "uscire da sé stessi e dai labirinti in cui a volte ci si chiude, percorrendo la strada della pace, che ha negli amici, nelle parole e nei poveri dei punti di riferimento chiari". "È vero, ci sentiamo deboli e impauriti, perché pensiamo di poter navigare nel mare della vita da soli - ha detto Impagliazzo - ma se ci uniamo agli altri e facciamo entrare nel cuore la pace, abbiamo la forza di incontrare tutti e di lottare per la dignità e la liberazione di tanti da ogni povertà e ingiustizia". Forte l'appello a costruire un'Europa accogliente e a non accettare le morti dei migranti nei viaggi nel deserto del Sahara e nel Mediterraneo, in un'assemblea dove erano presenti numerosi giovani siriani e africani, arrivati in Europa grazie ai corridoi umanitari.

Dopo le parole di Impagliazzo tante le testimonianze dei giovani che hanno raccontato il lavoro gratuito accanto a minori e anziani delle periferie, senza dimora e rifugiati. Tra queste ha emozionato tutti l'intervento di Julia, giovane ucraina rifugiata a Kiev, che ha detto: "Sant’Egidio mi ha aiutato quando sono fuggita con la mia famiglia dal Donbass e adesso mi sono unita alla Comunità. Aiutare gli altri mi fa dimenticare la paura".

L'incontro Global Friendship si concluderà domani alle 16 con il peace flash mob in Piazza San Marco a Venezia. I Giovani per la Pace si sono dati appuntamento, tra un anno, tra il 27 e il 29 agosto 2024 a Berlino per una nuova tappa di Global Friendship.