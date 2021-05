news

Charles de Foucauld, ein kleiner universaler Bruder, wurde neben anderen von Papst Franziskus heiliggesprochen

Sein Andenken in der St. Bartholomäus-Basilika

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Am 3. Mai leitete Papst Franziskus im Vatikan ein ordentliches öffentliches Konsistoriums, bei dem über sieben Fälle der Heiligsprechung abgestimmt wurde. Einer von ihnen ist Charles de Foucauld, Bruder Karl von Jesus, der kleine universale Bruder, der sein Leben dem Zeugnis des Evangeliums unter den Armen in Algerien widmete.



Ein Andenken an Bruder Karl wird in der Basilika des Heiligen Bartholomäus, dem Heiligtum der neuen Märtyrer, aufbewahrt. Es ist die Kelle, die er für den Bau seiner Einsiedeleien benutzte, auf der sein Emblem, das Herz und das Kreuz, eingraviert ist. Das Andenken, ein Geschenk der Kleinen Schwestern Jesu und des Postulators der Heiligsprechung, wurde während eines Gebets am 29. Oktober 2019 übergeben.



Wir erinnern uns heute an dieses Ereignis und berichten über den Brief der Kleinen Schwestern, der bei dieser Gelegenheit geschrieben wurde, und eine Notiz von Bruder Charles.



Der Brief der kleinen Schwester Luigina, Oberin von Tre Fontane

Ihr erstes Bauwerk in Algerien war eine kleine Kapelle. Unmittelbar danach haben Sie einen großen Raum gebaut, um alle Gäste unterzubringen. Du hast alle gebeten, dein Haus "Bruderschaft" zu nennen, weil du wolltest, dass alle wissen, dass du der Bruder aller Armen und aller Menschen ohne Unterschied bist. Auch wir, deine Jünger, wollen, dass unsere Häuser für alle offen sind.....



Lesen Sie weiter (IT)



Charles de Foucaulds Notizen von den Exerzitien vor der Priesterweihe

Worin besteht die Vorbereitung? Im Wachsen in der Liebe, in der Erkenntnis, in der Reife. Das ist ist: mehr Liebe, treue Befolgung meiner Regel; in allen Dingen das Vollkommenste zu tun, Vollkommenheit der täglichen Handlungen; vor allem Gebet, Demut, Nächstenliebe;

Lesen Sie weiter (IT)



Texte, Bilder und Videos zum Gebet