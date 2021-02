news

Las palabras del mexicano Ramiro, condenado a muerte, son un llamamiento a la misericordia. Firmemos para salvarle y para poner fin a una pena inhumana

Se abre la campaña en nodeathpenalty.santegidio.org

La ejecución de Ramiro Ibarra está prevista para el 4 de marzo de 2021. Ramiro Ibarra lleva 25 años en la cárcel por el atroz homicidio de una adolescente. Sus defensores afirman que no tuvo un proceso ni una defensa adecuados a la gravedad del caso: Ibarra sufre un déficit mental y, a pesar de ser ciudadano mexicano, jamás recibió asistencia consular.

En la web nodeathpenalty.santegidio.org ha empezado la campaña de peticiones al gobernador de Texas para suspender su ejecución y para dar paso a una justicia que no anule la vida. En la web se publica una desgarradora carta de Ramiro de hace unos días: es amigo por carta de la Comunidad de Sant’Egidio desde hace veinte años. Escribe: "Vivo en un mundo de solo 2,70 m x 1,20 m rodeado de paredes, y sin ver a nadie. Jesús se ha convertido en mi amigo y fortaleza. Solo el Señor sabe por qué aún me mantiene en vida y por eso bendigo su santo y precioso nombre".



Firma la petición para salvar la vida de Ramiro Ibarra