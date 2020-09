news

De la nourriture pour tous: un engagement mondial de Sant'Egidio, une aide qui a besoin de toi

Mense, dîners itinérants, distributions: la gratuité de l'amitié

Au niveau global, les cas de coronavirus sont encore en croissance: 307 930 au cours des 24 dernières heures (source: OMS, 14 septembre 2020). L'augmentation est regardée avec préoccupation dans les pays ayant passé une première phase de contagion aiguë; d'autres ont choisi le confinement, ainsi que des mesures plus strictes que celles déjà adoptées au niveau global pour contenir la pandémie.

La faim et la pauvreté, aggravées par le Covid-19, touchent les périphéries urbaines et les zones rurales, dans les pays les plus riches comme dans les pays les plus pauvres, menacés par la guerre et la violence. La nourriture manque dans les villages, dans les prisons, dans les camps de réfugiés.

Sant'Egidio aide en donnant de la nourriture à tous. A toutes les latitudes, comme le montrent les photos ci-dessous, des mense et des centres offrent des repas et des "courses solidaires", également à travers des "distributions capillaires", expression d'une "solidarité de la porte à côté". Les dîners itinérants apportent des repas à qui vit dans la rue. Des aides humanitaires sont proposées sous forme de nourriture et de masques de protection dans les régions du monde qui en ont le plus besoin. Les images qui suivent racontent un engagement commencé dès les premiers jours de la pandémie et se poursuivant sans interruption.

Donner de la nourriture est un engagement global de la Communauté de Sant'Egidio, intimement lié à ses activités: partager le pain et nourrir les personnes grâce à la solidarité, à l'engagement volontaire et gratuit de beaucoup, pour diminuer les inégalités et créer des conditions permettant de vivre en paix.

Les colis alimentaires à la mensa de la Communauté de Rome







La préparation des repas à Novara







Les dîners itinérants pour les personnes sans domicile à Gênes







Activités estivales du centre de la Communauté à Barcelone







Distribution de repas dans les rues à Varsovie où la Communauté met à jour sa "géographie de la solidarité" pour rejoindre les invisibles





En Colombie, l'aide aux migrants, aux sans-abri et aux familles composées de travailleurs précaires





A Lima au Pérou, l'un des pays d'Amérique latine les plus touchés par la pandémie





Haïti, pays dévasté par le tremblement de terre en 2010, cherche à présent les forces pour répondre à la crise due au Covid-19



Dans le nord du Mozambique, frappé par le terrorisme, aux côtés de qui a perdu la terre à cultiver ou la maison qui a brûlé





Dans les camp pour déplacés internes du Nigeria





Hong Kong, préparation des repas pour la distribution du soir





En Indonésie, pour les pauvres de Djakarta