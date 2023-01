news

Recordar la Shoá el Día de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto no es algo ritual: reflexión de Andrea Riccardi

Tener que recordar la Shoá el Día de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto no es algo ritual. El Día de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto no es algo ritual porque el recuerdo adquiere un sabor diferente en los diferentes momentos históricos en los que se vive.

En este período estamos atentos a lo que ocurre en Ucrania, al drama de aquel país, a aquella terrible guerra provocada por la agresión rusa, y pensamos y escuchamos nombres de lugares donde tuvo lugar la Shoá, que exterminó a un millón y medio de judíos ucranianos. Recordemos que la guerra es la madre de todas las infamias y que la Shoá fue ideada y ejecutada por los nazis y sus colaboradores, los colaboracionistas de los distintos países precisamente durante la guerra.



Se puede decir que son hechos terribles pero lejanos, pero mientras está desapariciendo la generación de quienes vivieron la Shoá, yo pienso especialmente en mi generación: nací poco después de la guerra mundial, conocí a muchas personas que la habían vivido, conocí testigos, conocí a personas justas que acogieron y defendieron la vida de los judíos perseguidos en una persecución sin sentido por parte de los nazis.

Hoy casi ya no quedan testigos de aquellos hechos y nosotros debemos dar testimonio de lo que ocurrió; no solo mi generación, más cercana a la guerra, sino todas las generaciones. Debemos dar testimonio del gran horror que se produjo, porque no puede caer en el olvido sino que debe ser recordado. Recordarlo es un deber ante todos los que ya no están y que perdieron la vida de aquella manera insensata. Pero aquel dolor también es una advertencia para el tiempo en el que vivimos, una advertencia sobre la fragilidad de las instituciones. La fragilidad de la mujer y del hombre y la seducción del mal absoluto es un recordatorio para que no vuelva a suceder.



Recordar, repetir, profundizar, estudiar, descubrir nuevos fragmentos de aquel drama sobre el que los nazis quisieron guardar silencio, creo que es nuestro deber.

No, el Día de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto no es algo ritual, sino que es algo fundamental que forma parte de nuestra cultura cívica y que motiva las razones por las que estamos juntos y nos proyectamos hacia el futuro.

