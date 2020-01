news

Les communautés juives italiennes adhèrent aux couloirs humanitaires de Sant'Egidio et de la FCEi : une première famille accueillie à Milan

Mardi 28 janvier, une famille syrienne accueillie en Italie arrive à Milan, avec les panneaux de "bienvenue", grâce aux couloirs humanitaires. L'accueil des sept personnes (parents avec quatre enfants et un proche) est soutenu par l'Union des Communautés juives italiennes (UCEI) et par la communauté juive de Milan dont les membres collaborent avec la Communauté de Sant'Egidio pour l'insertion dans la capitale lombarde. On voit ainsi s'élargir l'alliance entre les communautés de croyants qui ont réalisé le projet lancé en 2016 par la Communauté de Sant’Egidio, la Fédération des Églises protestantes en Italie et Tavola Valdese.



La famille, de confession musulmane, est arrivée à l'aéroport de Fiumicino de Rome par un vol Alitalia et provient d'Alep, historiquement ville de cohabitation entre les différentes religions qui, depuis neuf ans, souffre de la tragédie de la guerre. Cette famille a passé un certain temps dans les camps de réfugiés au Liban. Ils sont plus de 2400 réfugiés à avoir été accuellis par les couloirs humanitaires en Italie, Syriens fuyant le conflit et ressortissants de la Corne de l'Afrique. Le projet est également déployé en France, en Belgique et à Andorre.



À Milan, la famille sera hébergée dans un appartement situé dans le quartier sud de la ville. L'accueil diffus représente un élément décisif d'un projet, totalement autofinancé, qui favorise l'insertion des réfugiés arrivés dans le tissu civil et social du pays, dans le circuit scolaire pour les enfants et professionnel pour les adultes, avec un grand bénéfice pour la société.