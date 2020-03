news

Sant'Egidio soutient avec conviction l'appel pour le cessez-le-feu mondial du Secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres

“Qu'il mette fin à la maladie de la guerre et combatte la maladie qui est en train de dévaster notre monde”

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

La Communauté de Sant’Egidio accueille très favorablement et soutient l'appel lancé hier par le Secrétaire général des Nations unies pour un cessez-le-feu mondial. “Qu'il mette fin à la maladie de la guerre et combatte la maladie qui est en train de dévaster notre monde”, a affirmé Antonio Guterres.



Au moment où le monde affronte l'ennemi commun de la pandémie, il faut redécouvrir l’appartenance de chacun à une unique famille humaine. Forte de ses nombreuses années de travail pour la paix sur différents théâtres, Sant’Egidio sait d'expérience que la guerre est la mère de toutes les pauvretés et qu'elle rend vains les efforts des systèmes sanitaires en aggravant les conditions des plus vulnérables.



Sant’Egidio s'engage immédiatement à soutenir et à diffuser l'appel dans ces pays où, malgré les difficultés du moment, elle poursuit son implication en faveur de la résolution des conflits et la recherche d'une paix durable.