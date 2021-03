news

Soudan du Sud : Avec Sant'Egidio un pas significatif vers la paix avec un round de négociation au Kenya

A Naivasha, à quelques kilomètres de Nairobi, des négociations ont été conclues entre le gouvernement du Soudan du Sud et deux groupes non- signataires du RARCSS (Revitalised Agreement), c’est-à-dire le SSOMA-SSUF dirigé par le Général Paul Malong et le SSOMA-Real SPLM, de Pagan Amum.

Après trois journées de discussions intenses, les partis ont rejoint un accord sur deux documents. Le premier prévoit l’engagement à un cessez-le-feu tel qu’il est prévu par la déclaration de Rome et les résolutions de Rome. Le deuxième, dénommé “Declaration of Principles” définit les principes politiques afin de reporter le conflit armé dans la sphère de la discussion politique et épargner davantage de souffrances au peuple du Soudan du Sud, déjà meurtri par de longues années de crise.

Sant’Egidio remercie la communauté internationale pour sa collaboration active et en particulier le gouvernement du Kenya pour son soutien et son hospitalité et renouvelle son engagement pour une résolution globale et durable du conflit au Soudan du Sud.