Le président du Burkina Faso a reçu Mario Giro : réconciliation et dialogue national au centre d'un entretien cordial

Le Président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience Mario Giro dans le cadre de la coopération au long cours entre ce pays et la Communauté de Sant'Egidio.

Le Burkina Faso traverse un moment particulièrement délicat de son histoire et il a été durement touché par la violence djihadiste. La réconciliation et le dialogue national ont été au centre de cette rencontre cordiale. Sant'Egidio est présente dans le pays avec ses communautés et avec le programme BRAVO, qui a obtenu des résultats importants dans le programme national d'enregistrement des enfants à l'état civil.

