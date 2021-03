news

À Kiev, l’hiver a tué plus de 40 sans-abri. La prière et l'appel de Sant'Egidio

A Kiev et dans toute l'Ukraine, l'hiver a été particulièrement rude cette année. Selon les données officielles de la municipalité de Kiev, qui sont estimées par défaut, plus de 40 sans-abri sont morts à cause du froid depuis le début de 2020.

La Communauté de Sant'Egidio, dénonçant cette tragédie, demande aux institutions locales de se préparer à temps pour que les plus pauvres puissent trouver une protection efficace contre le grand froid hivernal.

La Communauté, qui aide les sans-abri depuis plus de vingt ans, a organisé pendant cette période un service de secours tous les soirs dans les rues de la ville. Chaque semaine, elle distribue 1000 repas dans différents endroits. Elle a également été active dans la recherche de solutions de logement pour les sans-abri.

En mémoire des nombreuses, trop nombreuses personnes qui sont mortes à cause du froid mais aussi de l'indifférence, les amis de Sant'Egidio se sont réunis en prière sur le parvis de la Basilique de la Résurrection pour se souvenir des centaines de personnes qui sont décédées à cause de la négligence, à commencer par Mila, retrouvée en hypothermie dans le centre de Kiev en 2006.