Plus jamais de morts en Méditerranée ! Réunis en prière dans de nombreuses villes d'Europe pour apporter une réponse d'humanité. Les rendez-vous

Face au dernier drame survenu en mer au large de la Libye, nous élevons nos voix et nos prières, pour rester humains, afin que soit vaincue la culture de l'indifférence qui engendre la mort, afin que soient ouvertes des voies de sauvetage pour ceux qui quittent leur terre en quête d'un avenir meilleur.

Les veillées de prière, qui ont eu lieu le 26 avril et les jours suivants dans différentes villes d'Italie et d'Europe, forment un chœur de voix appelant à la justice et à la paix. La prière est le premier engagement pour un monde plus juste, pour un continent plus humain. La mémoire de ceux qui sont morts est un engagement pour la protection, l'accueil et l'intégration du plus grand nombre, afin que les voies dangereuses de la mer soient remplacées par des routes d'émigration sûres, par des couloirs humanitaires et que la culture du rejet soit remplacée par celle de l'accueil et de l'inclusion.

Pour ceux qui veulent suivre la veillée à Rome en ligne, lundi 26 avril à 19h30



Tous les rendez-vous en Europe

Lundi 26 avril 2021

Italie

ROMA Basilica di Santa Maria in Trastevere, 19:30 In streaming - vai al video

FROSINONE Parrocchia di San Paolo Apostolo, 19:30 Link

GENOVA Basilica della Santissima Annunziata del Vastato, 19:00 Link

NAPOLI Basilica dei Santi Severino e Sossio, 19:00 Link

PADOVA Chiesa dell'Immacolata, 19:30 Link

PARMA Chiesa di Santa Caterina, 19:00

PERUGIA Chiesa di S. Giovanni di Dio, 18:30

SALERNO Chiesa di Sant'Anna al Porto, 19:00 Link

Autriche

INNSBRUCK Spitalskirche, 18:30

Belgique

ANVERSA Chiesa di San Carlo Borromeo, 20:00

Allemagne

MONACO Chiesa di San Silvestro, 20:00

WÜRZBURG Marienkapelle, 19.00

Espagne

BARCELLONA Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor, 20:00 Link

Hongrie

PÉCS Chiesa dei Francescani



Mardi 27 avril

Italie

CATANIA Chiesa di Santa Chiara ore 19:00

MILANO Chiesa di San Bernardino ore 20:00

TORINO Chiesa dei Santi Martiri ore 19:00

Belgique

ANVERSA Merksem Chiesa di San Bartolomeo ore 19:00

LIEGI Chiesa di Saint-Barthélémy ore 20:00

Allemagne

BERLINO Chiesa della Sacra Famiglia, 19:00

BREMA, chiesa di St. Ursula, 19.00

OSNABRÜCK, Gymnasialkirche, 19:15

Pays-Bas

AMSTERDAM Chiesa di Mosé e Aronne, 20:00





Mercredi 28 avril

Italie

BOLOGNA Chiesa dei SS Bartolomeo e Gaetano, 19:30 Link

LIVORNO Chiesa di San Giovanni Battista, 18:30

MESSINA Chiesa di San Giuseppe, 19:30

Allemagne

MÖNCHENGLADBACH Franziskanerkirche, 19.30

Espagne

MADRID Nuestra Señora de las Maravillas, 20:00

Hongrie

BUDAPEST Chiesa di San Pietro Canisio, 18:30



Jeudi 29 avril

Italie

TRIESTE Chiesa di San Giuseppe, 19:00

Belgique

ANVERSA Borgerhout Chiesa di San Willibrord 19:00

BRUXELLES Chiesa di Notre‐Dame aux Riches Claires, 19:30

Pologne

VARSAVIA Chiesa di Santa Barbara, 20:00 Link

Hongrie

PÉCS Chiesa dei Francescani, 18:30



Vendredi 30 avril

Belgique

ANVERSA Chiesa della Maddalena, 18:30

ANVERSA Hoboken Chiesa di Nostra Signora, 17:00

Roumanie

BUCAREST Chiesa Baratia, 19:00

Samedi 1er mai

France

PARIS Eglise Saint Jacques du Haut-Pas, 15:00