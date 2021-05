news

Sant'Egidio et Comité international de la Croix-Rouge : une rencontre à Genève pour consolider nos collaborations dans les zones de crise

Marco Impagliazzo et une délégation de la Communauté de Sant'Egidio ont rencontré Peter Maurer, président du CICR (Comité international de la Croix-Rouge) et ses collaborateurs au siège du CICR à Genève.

De nombreux thèmes et situations de crise ont été examinés, en particulier les zones de crise dans lesquelles les deux organisations travaillent ensemble depuis un certain temps, comme le Soudan du Sud, la République centrafricaine et le Mozambique.

À cette occasion, un protocole d'accord entre les deux organisations a été signé pour renforcer la coopération déjà en place.