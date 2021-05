news

En Indonésie, la coïncidence entre l'Ascension et la fête de l'Aïd el fitr est l'occasion de célébrer le vivre ensemble et la paix

La coïncidence de la fête de l'Ascension de Jésus avec la célébration de l'Aid el Fitr, la plus importante fête musulmane qui vient conclure le Ramadan, a été célébrée avec une attention particulière par la Communauté de Sant'Egidio en Indonésie.

À la mensa, avec des familles musulmanes, avec des réfugiés des pays de la Corne de l'Afrique, avec les personnes âgées de l'institut Santa Anna où, après des mois de fermeture à cause de la pandémie, la fête est enfin possible ensemble, avec l'Ecole de la Paix. Partout, chrétiens et musulmans ont reçu des cadeaux et de la nourriture de la part de la Communauté pour célébrer cette fête (en Indonésie, l'Ascension est également une fête civile) en signe de coexistence et de paix.