République démocratique du Congo : la campagne #cibopertutti atteint les zones les plus touchées par Covid

En République démocratique du Congo, dans les régions du Nord et du Sud-Kivu, on assiste à une résurgence de la pandémie de Covid 19 : les cas augmentent surtout dans les villes de Goma et de Bukavu.

Dans ces deux régions, l'état de siège a été prolongé et les opérations militaires se poursuivent pour neutraliser les différents groupes armés agissant contre la population civile. Dimanche dernier, une bombe a explosé dans une église à Beni, au Nord-Kivu, heureusement sans faire de victimes.

La crise du volcan Nyiragongo a été résolue et les nombreuses personnes déplacées retournent maintenant à Goma. La combinaison de tous ces facteurs : crises sanitaires, sécuritaires et environnementales, a cependant augmenté la pauvreté générale, et l'accès à la nourriture est de plus en plus difficile, comme le rapportent également les agences des Nations unies.

C'est pourquoi la Communauté de Sant'Egidio mène une campagne de distribution de nourriture à Bukavu, Uvira et Goma, précisément pour répondre à ce besoin, à la fois en recherchant les pauvres dans les lieux où ils vivent et en organisant des distributions de nourriture et d'aide médicale. À ce jour, plus de 3000 colis ont été distribués, mais la campagne se poursuivra tout au long du mois de juillet, en visitant les prisons et les dispensaires.