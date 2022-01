news

"Personne n’est seul ". La clinique mobile de DREAM arrive dans les camps de réinstallation des personnes déplacées en raison du cyclone et du terrorisme dans le nord du Mozambique

La clinique mobile de DREAM au Mozambique soulage les zones de réinstallation dans le district de Dondo à Sofala: c’est une initiative de la Communauté de Sant’Egidio en collaboration avec l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) dont le but est de remédier au manque d’assistance sanitaire dans les zones rurales de Mutua et de Savane, où vivent les déplacés du cyclone de 2019, Idai et Kenneth, ainsi que des attaques terroristes à Cabo Delgado.



Une équipe d’infirmières et de techniciens de la santé assurent l’accès au screening pédiatrique et au screening pour les adultes, une fois par semaine. Pour ceux qui ne peuvent se rendre à la clinique mobile, des visites à domicile sont prévues. L’action de sensibilisation inclut une activité d’éducation sanitaire et porte le nom significatif : “Niguem fica sozinho” (Personne n’est seul), qui devient une promesse pour les populations qui se trouvent dans les zones de réinstallation, loin des centres sanitaires.