rendez-vous

Aix-la-Chapelle, 27 juin: prière "Mourir d'espoir", en mémoire de tous ceux qui sont morts en tentant de rejoindre l'Europe

27 Juin 2022 - AIX-LA-CHAPELLE, ALLEMAGNE

Mourir d'espoir

A 18h en l'église Saint Joseph (Grabeskirche, Sankt-Josefs Platz

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