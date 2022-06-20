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Journée Mondiale du Réfugié - le 23 juin à Rome, la prière "Mourir d'espoir" en mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie pendant leur voyage vers l'Europe

20 Juin 2022 - ROME, ITALIE

Mourir d'espoir

A 18h30 en la basilique Sainte-Marie au Trastevere

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