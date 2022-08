news

Prière et solidarité à Lima avec les familles sinistrées après un incendie dévastateur

A Lima, dans un quartier populaire situé au centre de la ville, le Cercado, se trouve un ensemble de petites maisons de bois dans lesquelles vivent les familles les plus pauvres de l'école de la paix. Les plus fragiles ont souffert pendant la pandémie. Ils ont dû accepter la douleur de perdre des proches et des amis à cause du Covid-19. Dans ce contexte difficile, le 1er août, un incendie a gravement endommagé certaines des maisons dans une ruelle étroite proche des rails du train, où vivent un grand nombre des enfants de l'Escuela de la Paz.

Répondant à l'appel des Jeunes pour la paix, de nombreuses personnes du quartier ont donné de la nourriture, des médicaments, des vêtements et un abri pour passer la nuit dans le froid hivernal du mois d'août. Une prière a eu lieu dimanche et les premières aides ont été distribuées à cette occasion. Cette solidarité a bouleversé toute la communauté, car tout le monde s'est impliqué, à commencer par les plus petits.