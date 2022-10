news

Le Cri de la Paix: présentation de la Rencontre internationale pour la paix de Sant'Egidio qui aura lieu à Rome du 23 au 25 octobre

Informations sur le programme, les forums, les modalités d'inscription

Un cri de paix s'élève de nombreuses régions du monde ! Et c'est de l'écoute de ce cri et de la nécessité d'y répondre qu'est née la Rencontre de dialogue et de prière pour la paix entre les religions du monde, qui se tiendra à Rome du 23 au 25 octobre.

Marco Impagliazzo a présenté ce matin l'événement de trois jours qui réunira des représentants des religions, de la politique et de la culture d'une cinquantaine de pays ainsi que des milliers de personnes qui se sont déjà inscrites. Face à un scénario international dramatique, dû à l'escalade de la guerre, à l'aggravation de la crise climatique et aux conséquences, y compris économiques, de la pandémie, une initiative est nécessaire pour "relier les différents mondes, en aidant les mondes religieux à "sortir" et à rencontrer les réalités de la souffrance dans ce monde qui est le nôtre".

C'est pourquoi la réunion se déroulera sur deux niveaux :

- La conférence au Centre des Congrès "La Nuvola" de Rome, qui s'ouvre en plénière le 23 octobre après-midi avec les voix de grands représentants du monde politico-institutionnel : avec Andrea Riccardi dialogueront le président italien Sergio Mattarella, le français Emmanuel Macron et Mohamed Bazoum du Niger, pays clé pour la lutte contre le djihadisme et le transit des migrants, dans un moment intéressant de dialogue Afrique-Europe. Ces voix seront relayées par celles des religions : le cardinal Matteo Zuppi, le rabbin de France Haim Korsia, le secrétaire de la Ligue islamique mondiale, Al Issa. Avec les jeunes témoins de la tragédie de la guerre en Ukraine.

Les 24 et 25 octobre au matin, une série de forums abordera des sujets d'actualité, tels que la question écologique, les migrations, la valeur de la vie, la guerre qui défie l'Europe, et des sujets plus religieux, tels que la prière, la Parole de Dieu, et la Pâque commune, thème crucial du dialogue œcuménique.

- La cérémonie de prière pour la paix au Colisée le 25 octobre après-midi, en présence du pape François et de représentants des religions du monde.

Cet événement n'est pas seulement né en réaction au moment actuel de la guerre, mais il est également lié à une longue histoire d'engagement de Sant'Egidio pour la paix, comme l'a également signifié le 30e anniversaire de la paix au Mozambique, célébré il y a quelques jours. La situation actuelle dans le monde, en effet, appelle à trouver de nouvelles voies de dialogue, dans un effort commun pour imaginer une alternative au scénario actuel de guerre et pour construire la paix.

XXXVIe Réunion internationale pour la paix