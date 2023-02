news

Au Congo, le pape François a rencontré les activistes de DREAM et les représentants de Sant'Egidio à Kinshasa et au Kivu. La voix des enfants de l'Ecole de la paix

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Au premier jour de sa visite au Congo, le pape François a rencontré des délégations de personnes engagées dans des œuvres de charité et de solidarité dans le pays. Parmi eux, des représentants de la Communauté de Sant'Egidio de Kinshasa et du Kivu (Goma, Kikwit, Kenge) des malades et des activistes du Centre DREAM portant le nom de Floribert Bwana Chuyi.

Julien Neze, directeur du centre DREAM de Kinshasa, a présenté au Pape le travail de DREAM au cours de ces 11 années de service au centre de Bibwa, une excellence pour ses laboratoires moléculaires de haut niveau, qui a permis la naissance de plus de 1000 bébés en bonne santé. Le pape s'est vu offrir un grand tableau, peint par un patient en traitement au centre, pour en représenter la beauté.

Le discours complet (de Vatican.va) / voir la vidéo

Aline Minani, et Jean-Jacques Bakinahe, représentant la Communauté de Goma, ont offert au pape un livre de dessins des enfants de l'Ecole de la Paix portant le nom de "Floribert Bwana Chui", dont ils ont remis la biographie au pape. Ces images dépeignent le drame de la guerre, de la violence et des nombreux réfugiés qui fuient, mais aussi le grand espoir de paix qui s'est déjà concrétisé grâce à l'école de la Communauté.

En remerciant pour les dons et les témoignages, le pape a rappelé que : "Dans ce pays, où il y a tant de violence, qui résonne comme le coup de tonnerre d'un arbre abattu, vous êtes la forêt qui pousse chaque jour en silence et rend l'air meilleur, respirable. Bien sûr, l'arbre qui tombe fait plus de bruit, mais Dieu aime et cultive la générosité qui germe silencieusement et porte du fruit, et pose ses yeux avec joie sur ceux qui servent les pauvres."