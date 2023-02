news

Appel à la solidarité pour les victimes du tremblement de terre : aidez-nous à envoyer de l'aide humanitaire au travers des communautés chrétiennes de Syrie

Nous demandons aussi l'arrêt des sanctions internationales pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire

Le terrible tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie a fait des milliers de victimes et détruit une région vaste et peuplée. Depuis, les images de cette tragédie défilent sous nos yeux, nous montrant la souffrance des populations déjà touchées par 12 ans de guerre. Nous ne pouvons pas rester indifférents.

Nous sommes en contact avec l'Église latine de Syrie et avec de nombreuses familles syriennes sur place, à travers les réfugiés arrivés par les couloirs humanitaires en Italie et en France . Malheureusement, certains ont appris qu'ils avaient perdu des proches. C'est une situation très grave et angoissante qui affecte le peuple syrien, là où la guerre a déjà apporté d'énormes destructions. Une épidémie de choléra est également en cours et les établissements de santé du pays sont détruits.

La Communauté de Sant'Egidio, à travers des communautés chrétiennes de Syrie qu'elle connaît , prépare l'envoi d'une aide humanitaire urgente, notamment à Alep et Idlib. Nous demandons à chacun de soutenir cet engagement par un geste de solidarité.