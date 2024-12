Veillée de prière pour la paix dans le monde. Mardi 10 décembre à 18h15, à Santa Maria in Trastevere. Présidée par le cardinal Matteo Zuppi, archevêque de Bologne, président de la Conférence épiscopale italienne

Les guerres en cours, qui ont déjà causé des souffrances indicibles aux populations et un nombre énorme de victimes civiles, en viennent à menacer le salut de toute l'humanité. Le pape François le rappelle avec force, appelant la communauté internationale à mettre fin d'urgence aux conflits et invitant chacun à s'engager pour la paix :

"Notre monde, rappelait-il récemment, est divisé et déchiré par la haine, les tensions, les guerres et les menaces de conflit nucléaire. Cette situation nous pousse, nous qui croyons au Dieu de la paix, à prier et à travailler pour le dialogue, la réconciliation, la sécurité et le développement intégral de toute l'humanité. L'engagement que nous pouvons démontrer ensemble pour la paix nous rend crédibles aux yeux du monde et en particulier des nouvelles générations."

Nous répondons à cet appel par une Veillée de prière pour la paix ouverte à tous, qui servira à relancer avec conviction une mobilisation nécessaire, à différents niveaux, pour mettre fin aux conflits. Rendre un avenir à ceux qui l'ont perdu par la violence et les armes, s'opposer à la réhabilitation absurde de la guerre comme solution aux problèmes entre les peuples.