Calor: llamamiento de Sant’Egidio para proteger a los ancianos. Una visita puede salvar una vida

Las anunciadas olas de calor de estos días son un peligro para los ancianos, primeras víctimas de la covid-19.

El verano ya ha empezado y con él, los problemas que traen las olas de calor a nuestras ciudades, con días de semáforo rojo previstos para las próximas semanas. Los que más peligro corren con el calor y la soledad son sobre todo lso ancianos.



En un año marcado por la pandemia, los ancianos ya han sufrido mucho. En todas partes ellos han sido las principales víctimas a las que la covid-19, como escribió el papa Francisco en su mensaje para el Día mundial de los abuelos, "ha reservado un trato especial, un trato más duro".



¡No queremos que vuelva a ocurrir!



Por eso Sant’Egidio hace un llamamiento a todos: fijémonos estos días en los ancianos solos que viven cerca de nosotros, empezando por los vecinos de casa; todos podemos hacer algo si ayudamos directamente a quien tiene problemas: basta una visita o una llamada de teléfono; no pasemos de largo si vemos una situación problemática, llamemos al timbre de un vecino nuestro para saber cómo está. Una visita, a veces, puede salvar una vida, porque más que la calor a menudo el peligro lo constituye la soledad. La humanidad y la solidaridad puede ser una defensa en ambos casos.

En un momento crítico como el verano, la Comunidad de Sant’Egidio no interrumpe su acompañamiento a los ancianos. Los próximos meses los centros de la Comunidad seguirán abiertos no solo como lugares para pasar agradablemente el tiempo sino también como punto de referencia para quien necesita ayuda y para quien quiere darla.



Al mismo tiempo, las visitas a domicilio y un servicio telefónico continuo permitirán que todos salgan del aislamiento, encuentren compañía y reciban la ayuda necesaria.



Sant'Egidio también intensificará su trabajo con el programa "Viva los ancianos" que hace el seguimiento de miles de personas a través de una red de seguimiento activo y de actuaciones con ancianos de más de 80 años.



"Viva los Ancianos" también pondrá en marcha campañas informativas sobre cómo protegerse del calor durante la epidemia de covid-19 y sobre la vacunación con envío de miles de cartas, el reparto de comidas o paquetes de alimentos a domicilio, el apoyo y la formación de los cuidadores, y la organización de actos culturales y de socialización. El programa, además, prevé puntos solidarios itinerantes por las calles para dar consejos, ayuda y compañía.