Jornada mundial del migrante y del refugiado: Sant’Egidio estará en la plaza de San Pedro para el ángelus del Papa. Otras iniciativas

El 26 de septiembre la Iglesia celebra la 107 Jornada mundial del migrante y del refugiado. El mensaje del Papa para la Jornada, que lleva por título "Hacia un nosotros cada vez más grande", quiere mostrar un horizonte común para el mundo – "El futuro de nuestras sociedades es un futuro “lleno de color”, enriquecido por la diversidad y las relaciones interculturales –escribe el Papa–. Por eso debemos aprender hoy a vivir juntos, en armonía y paz... estamos llamados a comprometernos para que no haya más muros que nos separen, que no haya más otros, sino solo un nosotros, grande como toda la humanidad".LÉELO TODO

En este espíritu la Comunidad de Sant’Egidio celebra esta Jornada. Una delegación de Gente de Paz participará con las demás asociaciones que trabajan por los migrantes en el ángelus en la plaza de San Pedro para escuchar las palabras del Papa y dar testimonio de inclusión e integración.

En el comedor de la Comunidad de Via Dandolo se celebrará una comida de la Amistad especialmente dedicada a las personas migrantes más ancianas. De hecho, no son pocos los inmigrantes que llegaron ya hace tiempo que, después de haberse dedicado a ayudar a sus familias y a la asistencia de las familias del país de acogida cuidando a los ancianos y a los discapacitados, llegan a ancianos también ellos y muchas veces sufren porque no tienen un contexto amigable y familiar.

Por la tarde, a las 17.30 h, en la basílica de Santa María de Trastevere, se celebrará una liturgia con las comunidades extranjeras presentes en Roma y a continuación, siguiendo todas las medidas de prevención de la covid, una fiesta cerrará la Jornada.

En la foto: Angels Unawares, escultura de Timothy Schmalz instalada en la plaza de San Pedro, inspirada en las palabras de la carta a los Hebreos (He 13,2): “No olvidéis la hospitalidad; gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles”.