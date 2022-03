news

Ayuda para Ucrania: las comunidades de Sant'Egidio de Polonia, Hungría y Eslovaquia acogen a los refugiados que huyen de la guerra

Muchos ucranianos huyen a países vecinos como Polonia, Eslovaquia y Hungría, donde nuestros voluntarios intervienen con la primera ayuda de emergencia.



En Polonia, la Comunidad distribuye productos de primera necesidad y ayuda a los refugiados que no saben adónde ir. Un millón y medio de ucranianos viven permanentemente en Polonia, por lo que la mayoría de los que cruzan la frontera desde Leópolis ya saben adónde ir. Pero, ¿qué ocurre con los que llegan a la estación desorientados, sin nada?

Necesitan encontrar una casa urgentemente. Cientos de personas respondieron al llamamiento hecho por las redes sociales que se ha hecho viral en poco tiempo. Muchos han ofrecido un hogar, especialmente en Varsovia, donde Sant'Egidio tiene una fuerte implantación.

Las casas que ha encontrado Sant'Egidio ya están ocupadas por las primeras familias ucranianas en llegar. Al igual que con los corredores humanitarios creados por la Comunidad, el criterio es dar prioridad a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.



En Eslovaquia, las Comunidades están en la frontera ucraniana para ayudar a los que llegan. Durante la noche entre el domingo y el lunes no dejó de llegar gente. Trabajamos sin cesar, acogiendo a los que llegaban, preparando y distribuyendo bienes de primera necesidad. A partir de los próximos días, las Comunidades de Eslovaquia y la República Checa se encargarán de acoger sobre todo a quienes no tienen familiares en estos países o que son especialmente frágiles: madres con niños pequeños, enfermos y ancianos.

En Hungría, las Comunidades de Budapest y Pécs están acogiendo a los refugiados en las estaciones y están empezando a buscar alojamientos para acoger a las familias.



No solo en los países vecinos, sino también en otros países europeos, la Comunidad está organizando una red de acogida, hospitalidad y apoyo.

