Global friendship: en août à Amsterdam la rencontre des jeunes européens de Sant'Egidio. Inscriptions ouvertes en ligne

Les jeunes de la Communauté de Sant'Egidio se retrouveront à Amsterdam du 28 au 30 août 2020 pour “Global Friendship, Global Peace”. C'est la dixième édition de la rencontre réunissant des jeunes de divers pays européens pour porter en avant un mouvement de paix.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

pour les jeunes de 15 à 24 ans

Global Friendship fait grandir une culture de paix, qui soutient l'engagement des mouvements européens des Jeunes pour la Paix à rendre les villes plus humaines à partir de la solidarité avec les plus pauvres. Dans un climat de fête, et avec l'enthousiasme de se rencontrer et d'être ensemble, les participants à Amsterdam 2020 se confronteront sur des thèmes comme la paix, la solidarité, l'écologie et les migrations, afin de prendre soin ensemble de ce que l'encyclique Laudato si' du pape François appelle la "maison commune".

Les jeunes d'Amsterdam sont déjà au travail pour accueillir tous et préparer une rencontre qui s'annonce extraordinaire.

GLOBAL FRIENDSHIP 2020